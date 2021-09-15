Manchester City - Red Bull Leipzig maçı canlı olarak Tuttur'da

Manchester City ile Red Bull Leipzig Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçlarına çıkıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Manchester City'nin galibiyetine 1,25'lik oran verildi. Red Bull Leipzig'in galibiyetine 5,60 ve beraberlik oranı ise 3,95'lik oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 1,89 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,48'lik oranla duyuruldu.
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İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta ilk golü Manchester City'nin atmasına 1,24'lük oran verildi. İlk golü Red Bull Leipzig'in atmasına 2,75'lik oran verilirken Gol olmaz seçeneğinin oran ise 13,00 oldu.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Manchester City - Red Bull Leipzig maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı Gol var oranı 1,69'dan açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,62 oldu.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Manchester City'nin galibiyetine 1,25'lik oran verildi. Red Bull Leipzig'in galibiyetine 5,60 ve beraberlik oranı ise 3,95'lik oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 1,89 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,48'lik oranla duyuruldu.
MANCHESTER CITY - RED BULL LEIPZIG MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta ilk golü Manchester City'nin atmasına 1,24'lük oran verildi. İlk golü Red Bull Leipzig'in atmasına 2,75'lik oran verilirken Gol olmaz seçeneğinin oran ise 13,00 oldu.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Manchester City - Red Bull Leipzig maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı Gol var oranı 1,69'dan açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,62 oldu.
YENİ ÜYELERE ÖZEL 300 TL BONUS
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Hemen üye ol, ilk yatırımını yap ve kuponunu oyna, kazanmaya hemen başla!