Manchester City - Red Bull Leipzig maçı canlı olarak Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Manchester City ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City - Red Bull Leipzig maçı canlı olarak Tuttur'da
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15 Eylül 2021 10:31
Manchester City ile Red Bull Leipzig Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçlarına çıkıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Manchester City'nin galibiyetine 1,25'lik oran verildi. Red Bull Leipzig'in galibiyetine 5,60 ve beraberlik oranı ise 3,95'lik oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 1,89 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,48'lik oranla duyuruldu.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Maçta ilk golü Manchester City'nin atmasına 1,24'lük oran verildi. İlk golü Red Bull Leipzig'in atmasına 2,75'lik oran verilirken Gol olmaz seçeneğinin oran ise 13,00 oldu.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Manchester City - Red Bull Leipzig maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı Gol var oranı 1,69'dan açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,62 oldu.

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