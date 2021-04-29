KISA KISA

Kylian Mbappe 🆚 Manchester City



⛔0 Şut

⛔0 İsabetli Şut

⛔0 İsabetli Orta

⛔0 İsabetsiz Orta

⛔0 Asist

⛔0 Ofsayt

⛔0 Hava Topu Kazanma



⛔20 Pas

⛔16 İsabetli Pas



⛔2/5 İkili Mücadele



Kayıp. pic.twitter.com/y7P6a6imPy



— Sporx (@sporx) April 28, 2021

İlkay Gündoğan🆚Paris Saint-Germain



✨116 Topla Buluşma

✨107 Pas

✨103 Başarılı Pas

✨3/3 Dripling

✨0 Top Kaybı

✨9/14 İkili Mücadele



✨4 Top Kazanma

✨1 Top Çalma pic.twitter.com/zPh6iVINQA



— Sporx (@sporx) April 28, 2021

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Manchester City 2-1'lik skorla kazandı.PSG 15. dakikada Marquinhos'un golüyle öne geçerken, Manchester City'ye geri dönüşü ve rövanş öncesi avantajlı skoru getiren goller 64. dakikada de Bruyne ve 71. dakikada Mahrez'ten geldi. PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, 90 dakika boyunca şut çekmeden maçı tamamladı ve bu maç, Fransız yıldızın Şampiyonlar Ligi kariyerinde şut çekmediği ilk maç oldu.Öte yandan PSG'de Iddissa Gueye, 77. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve rövanşta cezalı duruma düştü.Karşılaşmanın rövanşı, 4 Mayıs Salı günü Etihad Stadı'nda oynanacak ve ilk finalist belli olacak. 5 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Chelsea - Real Madrid maçının ardından da finalin adı konacak."Maçı açık sahada oynasaydık, Mbappe ve Neymar bizi öldürürdü. Bu yüzden tempoyu düşürmemiz gerekiyordu. Bayern'e karşı da onları gördük, alan kullanımı konusunda bizden 10 bin kat daha iyiler. Maça çok iyi başladık ama kalemizde golü gördük. Bu büyük maçı oynamanız gereken şekilde oynamadık. İkinci yarı ise daha agresif ve daha yoğun olduk; Manchester'a iyi bir sonuçla geri döndük. Her şey bitti mi? Tam aksine... Her şey daha yeni başlıyor.": "Bitmediğini biliyoruz, iyi bir sonuç aldık ama Paris'in nitelikleri göz önüne alındığında gelecek hafta çok zor olacağına eminiz. Çok iyi bir performans sergiledik ama bunu sürdürmek zorundayız. PSG herhangi bir takım değil ve biz bunu çok biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde son ana kadar devam etmek için sakin ve bir o kadar da agresif olmak zorundayız"* Daha önce bir İngiliz takımının Avrupa'da ilk maçı deplasmanda kazandığı 47 elemenin tamamında İngiliz takımları turu geçti.* Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde geriye düştüğü bir maçı 20. kez kazandı. 2010-11'den bu yana en yüksek rakam bu.* PSG, Manchester City ile oynadığı 4 Avrupa kupası maçını da kazanamadı. (2B 2M).* Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 11 maçın 10'unu kazanan Manchester City (1B), turnuvanın güncel formatına geçtiği 2003/04'ten bu yana bir sezonda 10+ galibiyet alan ilk İngiliz takımı oldu.* Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla yarı finalde görev yapan teknik direktör oldu. (9 maç).* Pep Guardiola, turnuvada 3 kez final oynayan ilk İspanyol teknik adam olmak istiyor.