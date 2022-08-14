Manchester City'nin yeni kaptanı: İlkay!

Premier Lig devi Manchester City'de Fernandinho'nun ayrılığı sonrası yeni kaptan belli oldu.



İngiliz devinde Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan takımın yeni kaptanı oldu.



Manchester City'nin Bournemouth'u 4-0 mağlup ettiği maça 11'de başlayan İlkay Gündoğan, kaptanlık pazubandı ile sahaya çıkmıştı.



Fernandinho takımdan ayrılmadan önce İlkay, ikinci kaptan konumunda bulunuyor. Takımda şu an ikinci kaptanı Kevin De Bruyne...





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