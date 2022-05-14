Manchester City, Gabriel Jesus için servet istiyor!

Forvet hattını Erling Haaland ile güçlendiren Manchester City'de Gabriel Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Manchester City, Arsenal'ın transfer etmek istediği Gabriel Jesus için yaklaşık 60 milyon euro talep edeceği öne sürüldü.



Haberde, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncuyu bonservis ücreti kazanmadan bırakmak istemediği kaydedildi.



Öte yandan, Arsenal'in Jesus için teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, daha önce oyuncunun menajeri de İngiliz ekibinin bu teklifine sıcak baktıklarını açıklamıştı.



Yıldız oyuncu bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 39 maçta, 13 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi.





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