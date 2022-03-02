Manchester City, FA Cup'ta rahat turladı!

Manchester City, FA Cup 5. tur maçında Peterborough'yi 2- 0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester City, FA Cup'ta rahat turladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2022 00:06
Manchester City, FA Cup 5. tur maçında Peterborough ile karşılaştı.

Weston Homes Stadium'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0 kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 60 dakikada Riyad Mahrez ve 67. dakikada Jack Grealish kaydetti.

City'de kaptan Fernandinho, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahale sebebiyle kaptanlık pazubandını destek amacıyla Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko'ya verdi.

Bu sonuçla Manchester City İngiltere FA Cup'ta adını çeyrek finale yazdırdı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.