Manchester City, FA Cup'ta rahat turladı!

Manchester City, FA Cup 5. tur maçında Peterborough ile karşılaştı.
Weston Homes Stadium'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0 kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 60 dakikada Riyad Mahrez ve 67. dakikada Jack Grealish kaydetti.
City'de kaptan Fernandinho, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahale sebebiyle kaptanlık pazubandını destek amacıyla Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko'ya verdi.
Bu sonuçla Manchester City İngiltere FA Cup'ta adını çeyrek finale yazdırdı.
Weston Homes Stadium'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0 kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 60 dakikada Riyad Mahrez ve 67. dakikada Jack Grealish kaydetti.
City'de kaptan Fernandinho, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahale sebebiyle kaptanlık pazubandını destek amacıyla Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko'ya verdi.
Bu sonuçla Manchester City İngiltere FA Cup'ta adını çeyrek finale yazdırdı.