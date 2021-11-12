Manchester City'de Sterling kararı!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Raheem Sterling'in takımda kalmasını istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester City'de Sterling kararı!
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12 Kasım 2021 18:32
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, takımdan ayrılmak istediğini belirten Raheem Sterling için tutumunu belirledi.

ESPN'in haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'nın istediği belirtilen Sterling'i kadro planlamasında önemli bir yer aldığı için gönderilmesini kesinlikle yasakladı.

Haberde Manchester City'nin Sterling için teklif yapan kulüplere kapıyı kapattığı yazıldı.

Bu sezon Manchester City formasıyla 15 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.


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