Manchester City'de Sterling kararı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, takımdan ayrılmak istediğini belirten Raheem Sterling için tutumunu belirledi.



ESPN'in haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'nın istediği belirtilen Sterling'i kadro planlamasında önemli bir yer aldığı için gönderilmesini kesinlikle yasakladı.



Haberde Manchester City'nin Sterling için teklif yapan kulüplere kapıyı kapattığı yazıldı.



Bu sezon Manchester City formasıyla 15 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.





İLGİLİ VİDEO