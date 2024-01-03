Manchester City'de Echeverri'nin maliyeti belli oldu

Manchester, River Plate forması giyen 18 yaşındaki oyuncu Claudio Echeverri transferinde sona yaklaştı. İngiliz devi, bu transfer için River Plate ile 14.5 milyon Euro karşılığında anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'de Echeverri'nin maliyeti belli oldu
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03 Ocak 2024 21:23
Son güncelleme 03 Ocak 2024 21:24
Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, River Plate'de forma giyen 18 yaşında Arjantinli on numara oyuncusu Claudio Echeverri için kulübü River Plate ile anlaştı.

İki taraf arasında son görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, kısa süre içersinde resmi imzanın atılacağı aktarıldı.

14.5 milyon euro bonservis

Manchester City'nin bu transfer karşılığında River Plate'e 14.5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, sözleşmede oyuncunun bireysel performansına bağlı olarak 9 milyon euro'luk bonusunda yer alacağı aktarıldı.

Ayrıca bonus maddesinde yer alan başarı maddesinin kulüp başarısı değil, oyuncunun bireysel başarısı olduğunun altı çizildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon River Plate formasını 6 kez giyen Echeverri, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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