Manchester City'de Echeverri'nin maliyeti belli oldu

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, River Plate'de forma giyen 18 yaşında Arjantinli on numara oyuncusu Claudio Echeverri için kulübü River Plate ile anlaştı.



İki taraf arasında son görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, kısa süre içersinde resmi imzanın atılacağı aktarıldı.



14.5 milyon euro bonservis



Manchester City'nin bu transfer karşılığında River Plate'e 14.5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, sözleşmede oyuncunun bireysel performansına bağlı olarak 9 milyon euro'luk bonusunda yer alacağı aktarıldı.



Ayrıca bonus maddesinde yer alan başarı maddesinin kulüp başarısı değil, oyuncunun bireysel başarısı olduğunun altı çizildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon River Plate formasını 6 kez giyen Echeverri, takımına 1 asistlik katkı sağladı.





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