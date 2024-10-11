Manchester City anlaştı: Hugo Viana

Manchester City, sportif direktör Txiki Begiristain'in yerine Sporting Lizbon'dan Hugo Viana ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester City anlaştı: Hugo Viana
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11 Ekim 2024 14:10
Son güncelleme 11 Ekim 2024 14:11
2012 yılından beri Manchester City'de sportif direktörlük görevini yürüten Txiki Begiristain, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacak.

İngiliz devi bu ayrılık kararı sonrası sportif direktör arayışlarına başladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester City, sportif direktör Txiki Begiristain'in yerine Sporting Lizbon'dan Hugo Viana ile anlaşmaya vardı.

İspanyol futbol adamının sezon sonunda ayrılmasının ardından Viana görevi devralacak.

Portekizli isim, 2018 yılından beri Sporting'de görev yapıyor.

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