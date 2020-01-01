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Malone, 42 atan Jamal Murray için: "Bir süperstara dönüştü!"

Denver Nuggets koçu Michael Malone, yıldız oyuncusu Jamal Murray'nin "en büyük sahnede bir süperstara dönüştüğünü" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets koçu Michael Malone, yıldız oyuncusu Jamal Murray'nin "en büyük sahnede bir süperstara dönüştüğünü" söyledi.

Nuggets'ın dün gece Utah Jazz karşısında aldığı 117-107'lik galibiyetin ikinci yarısında, Murray 33 sayı atmıştı. Maçı 42 sayıyla tamamlayan Murray ayrıca 8 asist ve 8 ribaund kaydetmiş, maçta bir ara 15 sayı geride olan Nuggets'ın galibiyeti almasına yardımcı olmuştu.

Malone, Murray'nin playofflarda bir süperstara dönüştüğünü açıkladı:

"Bu genç adam gelişiyor ve en büyük sahnede bir süperstar oluyor. Jamal, yaşadığı anı benimsiyor. Bundan korkmuyor. Bazı insanlar o anlardan kaçarlar. O, bu anları arar. Ve Jamal Murray'nin oyunu olmasaydı, sırf attığı sayılar değil, tutumu, havası ve özgüveni olmasaydı, kazanamazdık."

Murray, ligin genel olarak genç yeteneklerle dolu olduğunu belirtti:

"Bu ligde playofflarda bulunmayan, fakat bir oyunu ele geçirebilecek pek çok adamımız var. Herkesin dediği gibi, yetenek miktarı konusunda lig emin ellerde."

Jazz şimdi Nuggets'a karşı seride 3-2 önde.


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