Malmö, Larsen ile pazarlık masasında

Malmö, Trabzonspor'dan kadrosuna katmak istediği Stryger Larsen ile pazarlıklarına devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Malmö, Larsen ile pazarlık masasında
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31 Aralık 2023 12:06
Trabzonspor'da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimler arasında yer alan Jens Stryger Larsen, kendisiyle ilgilenen Malmö ile pazarlıklarını sürdürüyor.

İsveç ekibi, 32 yaşındaki sağ bek ile el sıkışması durumunda bordo-mavili kulüple masaya oturup anlaşma zemini arayacak.

Trabzonspor ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Larsen, bordo-mavili forma altında çıktığı 60 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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