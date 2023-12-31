Malmö, Larsen ile pazarlık masasında

Trabzonspor'da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimler arasında yer alan Jens Stryger Larsen, kendisiyle ilgilenen Malmö ile pazarlıklarını sürdürüyor.
İsveç ekibi, 32 yaşındaki sağ bek ile el sıkışması durumunda bordo-mavili kulüple masaya oturup anlaşma zemini arayacak.
Trabzonspor ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Larsen, bordo-mavili forma altında çıktığı 60 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
İsveç ekibi, 32 yaşındaki sağ bek ile el sıkışması durumunda bordo-mavili kulüple masaya oturup anlaşma zemini arayacak.
Trabzonspor ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Larsen, bordo-mavili forma altında çıktığı 60 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.