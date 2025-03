Malcom Bokele: 'Göztepe'ye tereddüt etmeden imza attım'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Kamerunlu oyuncusu Malcom Bokele, "Bir süredir galibiyet alamıyoruz. Ancak her gün çok iyi çalışıyoruz. Takım iyi çalışıyor ve biliyorum ki galibiyetler gelecek." dedi.



Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan "Araba Sohbetleri"ne katılan Bokele, neşeli biri olduğunu, takım arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle gülmeyi çok sevdiğini bildirdi.



Transferinden önce sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov'la yaptığı görüşmede anlatılan projeye inandığını belirten Bokele, şunları kaydetti:



"Hiç tereddüt etmeden Göztepe'ye imza attım. Sezona çok ama çok iyi başladık. Çok iyi bir takımımız var. Bugünlerde biraz zor bir süreçten geçiyoruz. Bir süredir galibiyet alamıyoruz. Ancak her gün çok iyi çalışıyoruz. Takım iyi çalışıyor ve biliyorum ki galibiyetler gelecek. Çok iyi oyuncularımız ve harika bir kadromuz var. Bence bu en önemli şey. Ayrıca bizi her gün çok iyi çalıştıran teknik ekibimiz var. O yüzden sonuçlarla ilgili bir tedirginliğim yok."



Bokele, Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'i fazla tanımadığını dile getirerek, "Sadece birkaç takımı biliyordum ama taraftarlarımızın Türkiye'nin en iyi taraftarları arasında olduğunu söyleyebilirim. Çünkü iç sahada atmosfer muhteşem ve deplasmanda ise nerede oynarsak oynayalım her zaman yanımızdalar. Onlara teşekkür etmek istiyorum çünkü her gün bize güç veren onlar ve onların desteği sayesinde maçları kazanabiliyoruz. Sezonun bu son bölümünde onlara gerçekten ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.