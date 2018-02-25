

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Karabükspor karşısında baştan sonra etkili bir performans sergileyen Malatyaspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Doria, 60. dakikada Khalid Boutaib ve 69. dakikada Nacer Barazite kaydetti. Karabükspor'un tek golü ise 90. dakikada penaltıdan Leandrinho'dan geldi. Karabükspor karşısından galibiyetle ayrılan Malatyaspor, ligdeki puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattından iyice uzaklaştı.Ligde şu ana kadar 12 puan toplayan Karabükspor ise Malatyaspor yenilgisinin ardından Spor Toto 1. Lig için geri sayıma başladı. Karabükspor ligde önümüzdeki hafta Galatasaray'ı konuk edecek.10. dakikada sol kanattan Traore'nin yaptığı ortada topla buluşan Leandrinho kafayla meşin yuvarlağı Ibanez'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top üstten az farkla auta gitti.23. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Aytaç Kara'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumda kafa vuruşunu yapan Doria, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.45. dakikada Rahman Buğra Çağıran'ın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Adem Büyük, Hakan Aslantaş'tan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Adem'in şutunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba soluna gelen topu çeldi.45+1. dakikada Cissokho'nun soldan ortasında altıpas önünde Aytaç Kara'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.51. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Barazite'nin şutunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba, meşin yuvarlağı güçlükle 2 hamlede kontrol etti.52. dakikada Boutaib'in sağ kanattan pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Adem, rakibini çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.60. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Cissokho'nun sol kanattan ceza sahası içerisinde yaptığı ortada Boutaib'in altıpas gerisinde bekletmeden vurduğu top, uzak direk dibinden ağlarla buluştu: 2-0.69. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, 3 farklı üstünlük kurdu. Gilberto'nun sağ kanattan ceza sahası içerisinde yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Barazite'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.87. dakikada Cem Özdemir'in sağ kanattan yaptığı yerden ortada Leandrinho bekletmeden şutunu çekti ancak kaleci Ertaç, topa iki hamlede sahip oldu.90. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Leandrinho'nun pasında topla buluşan Bliznichenko, Mina ile girdiği mücadele yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek yapılan müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi.90+1. dakikada penaltı atışını kullanan Leandrinho, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç'ın solundan ağlara gönderdi: 3-1.90+3. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, önemli bir şansı kullanamadı. Gelişen hızlı atakta sağ kanatta topla buluşan Adem Büyük, ceza sahasına girdi. Ceza sahasında 6'ya 3 oyuncu üstünlüğü bulunan ev sahibi takımda Adem Büyük, uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas atmak yerine şut çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.Yeni MalatyaBahattin Şimşek, İsmail Şencan, Volkan Ahmet NarinçErtaç Özbir, Rahman Buğra Çağıran, Mina, Doria, Cissokho, Murat Yıldırım, Diallo (Dk. 46 Barazite), Dening (Dk. 61 Gilberto), Aytaç Kara, Adem Büyük, Boutaib (Dk. 78 Berk Yıldız)Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş (Dk. 46 Bliznichenko), Kravchenko, Ferhat Görgülü (Dk. 5 Özgür Yılmaz), İshak Doğan, Skulason, Traore (Dk. 84 Murat Akın), Cem Özdemir, Leandrinho, Kage, IbanezDk. 23 Doria, Dk. 60 Boutaib, Dk. 69 Barazite (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 90+1 Leandrinho (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor)Dk. 31 Doria, Dk. 34 Dening (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 37 Ibanez, Dk. 40 Traore, Dk. 51 Kage, Dk. 58 Cem Özdemir (Kardemir Karabükspor)