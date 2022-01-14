Malatyaspor'a Cezayirli sağ bek: Zeffane

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Cezayirli futbolcu Mehdi Zeffane'yi transfer etti.

Haber; Sporx.com ve AA
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Malatyaspor'a Cezayirli sağ bek: Zeffane
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14 Ocak 2022 15:52
Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Cezayirli futbolcu Mehdi Zeffane'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Cezayir Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki sağ bek ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Mehdi Zeffane'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." denildi.

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