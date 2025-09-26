Makouta: 'Muhtemelen maçı kazanacaktık'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi.



Akdeniz ekibinin 28 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Gaius Makouta, maçla ilgili görüşlerini paylaştı.



Final paslarında sıkıntı yaşadıklarını açıklayan Makouta, "Ben bugün gerçekten iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu herkes gördü ve sahada hissettik. Sadece final paslarında sıkıntı yaşadık, final paslarında daha iyi olsak muhtemelen maçı kazanacaktık." sözlerini kullandı.





Her maça kazanmak için çıktıklarını ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, "Şu anda bir hedefimiz yok. Maç maç gidiyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Şu anda bununla ilgili konuşmuyoruz. Kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkıyoruz." dedi.