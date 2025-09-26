26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-1
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
3-1
26 Eylül
Rodez-Pau
1-2
26 Eylül
Nancy-Reims
0-1
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-0
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
4-0
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
2-188'
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
1-1
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
3-2
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
1-2
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-0
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1

Makouta: "Muhtemelen maçı kazanacaktık"

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da Gaius Makouta, karşılaşmayla ilgili görüşlerini paylaştı.

calendar 26 Eylül 2025 23:06 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 23:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Makouta: 'Muhtemelen maçı kazanacaktık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Akdeniz ekibinin 28 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Gaius Makouta, maçla ilgili görüşlerini paylaştı.

Final paslarında sıkıntı yaşadıklarını açıklayan Makouta, "Ben bugün gerçekten iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu herkes gördü ve sahada hissettik. Sadece final paslarında sıkıntı yaşadık, final paslarında daha iyi olsak muhtemelen maçı kazanacaktık." sözlerini kullandı.
Her maça kazanmak için çıktıklarını ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, "Şu anda bir hedefimiz yok. Maç maç gidiyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Şu anda bununla ilgili konuşmuyoruz. Kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkıyoruz." dedi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.