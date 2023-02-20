Almanya 1. Bundesliga'nın 21. haftasında Bayer Leverkusen ile Mainz karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan maçı konuk ekip Mainz, 3-2'lik skorla kazandı.



Bayer Leverkusen, 23. dakikada Edmond Tapsoba ile bir penaltıdan faydalanamadı. Mainz, 3 dakika sonra Anthony Caci ile öne geçti. Leverkusen'in cevabı 32'de Nadiem Amiri ile geldi. Devre 1-1 bitmek üzereyken Mainz, 45+4'te Leandro Barreiro ile yeniden öne geçti. Leverkusen'de Patrick Schick, 58'de skoru bir kez daha eşitledi.



Leverkusen, 81'de Amine Adli'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Marcus Ingvartsen, 82'deki penaltı golüyle 3 puanı Mainz'a getirdi.



Son 4 haftada 3. kez yenilen Leverkusen, 27 puanda kaldı. Mainz ise üst üste ikinci kez kazanarak 29 puana yükseldi.



Leverkusen, gelecek hafta Freiburg'a konuk olacak. Mainz ise evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.





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