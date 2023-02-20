Mainz kaçtı, Leverkusen yetişemedi

Mainz, Bayer Leverkusen deplasmanında 2 kez öne geçip yakalandı ama üçüncüsünde kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mainz kaçtı, Leverkusen yetişemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2023 01:23
Almanya 1. Bundesliga'nın 21. haftasında Bayer Leverkusen ile Mainz karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan maçı konuk ekip Mainz, 3-2'lik skorla kazandı.

Bayer Leverkusen, 23. dakikada Edmond Tapsoba ile bir penaltıdan faydalanamadı. Mainz, 3 dakika sonra Anthony Caci ile öne geçti. Leverkusen'in cevabı 32'de Nadiem Amiri ile geldi. Devre 1-1 bitmek üzereyken Mainz, 45+4'te Leandro Barreiro ile yeniden öne geçti. Leverkusen'de Patrick Schick, 58'de skoru bir kez daha eşitledi.

Leverkusen, 81'de Amine Adli'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Marcus Ingvartsen, 82'deki penaltı golüyle 3 puanı Mainz'a getirdi.

Son 4 haftada 3. kez yenilen Leverkusen, 27 puanda kaldı. Mainz ise üst üste ikinci kez kazanarak 29 puana yükseldi.

Leverkusen, gelecek hafta Freiburg'a konuk olacak. Mainz ise evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ