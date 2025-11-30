30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-148'
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
0-284'
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-283'
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-053'
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
0-055'
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-048'
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-146'
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
0-046'
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
1-040'
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Maçın ardından ortalık karıştı!

Hatay'da Bölgesel Amatör Lig takımlarından Samandağspor, Hassa 1939 Spor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası tribünlerde gerginlik yaşandı.

calendar 30 Kasım 2025 18:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Maçın ardından ortalık karıştı!
Hatay'da Bölgesel Amatör Lig takımlarından Samandağspor, Hassa 1939 Spor'u 2-1 yendiği maçın ardından tribünlerde gerginlik yaşandı. Taraftarların birbirlerine pet şişe atarak saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde Samandağspor'un, Hassa 1939 Spor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha içinde başlayan gerginlik tribünlere sıçradı. İki takım taraftarları arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından, taraflar birbirine pet şişe fırlattı. Gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tribünlerde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, taraftarları kısa sürede dağıttı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 14 6 5 3 15 7 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Antalyaspor 14 5 2 7 14 23 17
10 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
11 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
12 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
13 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
