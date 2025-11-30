Maçın ardından ortalık karıştı!

Hatay'da Bölgesel Amatör Lig takımlarından Samandağspor, Hassa 1939 Spor'u 2-1 yendiği maçın ardından tribünlerde gerginlik yaşandı. Taraftarların birbirlerine pet şişe atarak saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bölgesel Amatör Ligi'nde Samandağspor'un, Hassa 1939 Spor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha içinde başlayan gerginlik tribünlere sıçradı. İki takım taraftarları arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından, taraflar birbirine pet şişe fırlattı. Gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tribünlerde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, taraftarları kısa sürede dağıttı.
