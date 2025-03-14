Lyon, güle oynaya çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Olimpik Lyon ile FCSB karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Lyon 4-0'lık skorla kazandı.



Lyon'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 47. dakikalarda Georges Mikautadze, 37 ve 88. dakikalarda Ernest Nuamah kaydetti.



İlk maçı 3-1 kazanan Lyon, bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırdı. FCSB ise turnuvaya veda etti.



Lyon'un çeyrek finaldeki rakibi Manchester United oldu.



