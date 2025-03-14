Lyon, güle oynaya çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Olimpik Lyon ile FCSB karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Lyon 4-0'lık skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 47. dakikalarda Georges Mikautadze, 37 ve 88. dakikalarda Ernest Nuamah kaydetti.
İlk maçı 3-1 kazanan Lyon, bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırdı. FCSB ise turnuvaya veda etti.
Lyon'un çeyrek finaldeki rakibi Manchester United oldu.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 47. dakikalarda Georges Mikautadze, 37 ve 88. dakikalarda Ernest Nuamah kaydetti.
İlk maçı 3-1 kazanan Lyon, bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırdı. FCSB ise turnuvaya veda etti.
Lyon'un çeyrek finaldeki rakibi Manchester United oldu.