Lyon'dan Rayan Cherki için ayrılık açıklaması

Lyon Başkanı John Textor, kulüpten ayrılabileceği iddia edilen Rayan Cherki için açıklama yaptı.



Kulübün aldığı "geçici" küme düşme cezası hakkında konuşan Textor, " Kulüp şu anda tehlikede değil. Eksi 100 milyon euro'dayız ancak şirketin yüzde 45 hissesi bulunan diğer kulübü Crystal Palace'ın hisseleri yakın zamanda satılacak ve oradan gelen parayı Lyon'a aktaracağız." ifadelerini kullandı.



CHERKI, AYRILIK



Kulüpten ayrılması gündemde olan genç yıldız Cherki için konuşan Textor, " 6 oyuncuyla yollarımızı ayırmayı planlıyoruz ama Cherki bunlardan birisi değil. Yazın olduğundan daha değerli bir durumda şu anda ve onu ocak ayında göndermek istemiyoruz. Ancak tabii ki tercihi o yapacak." sözlerini sarf etti.







