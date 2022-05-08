Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Metz ile Lyon karşı karşıya geldi. Stade Municipal Saint-Symphorien'de oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla Metz kazandı.



Metz, 27. dakikada Vincent Pajot ve 40. dakikada Didier Lamkel Ze ile 2-0 öne geçti.



Lyon, 43. dakikada Moussa Dembele ile farkı 1'e indirdi. 68. dakikada Thiago Mendes'in kırmızı kart görmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen Lyon, 84. dakikada Dembele'nin ikinci golüyle eşitliği sağladı.



Metz, Farid Boulaya'nın 90. dakikada gelen golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.



Lyon'un aldığı bu yenilgiyle birlikte gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma katılma şansı kalmadı. Avrupa biletini çok zora sokan Lyon, 55 puanda kaldı. Metz ise 28 puana yükseldi ve ligde kalma şansını sürdürdü.



Lyon, gelecek hafta Nantes'i ağırlayacak. Metz ise Angers'i ağırlayacak.





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