lvan Schranz: 'İlk golü atan avantajlı olur'

Slavia Prag'ın oyuncularından lvan Schranz, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky ile basın toplantısına katılan futbolcu Ivan Schranz, 2021-2022 sezonunda iki takım arasında oynanan maçlara değinerek sözlerine başladı.
Kariyerinde defansta ilk kez Fenerbahçe karşısında sahada olduğunu söyleyen Schranz, "Deplasmandaki maçta teknik direktörümüz hasta olduğu için yanımızda değildi. Kolay olmamıştı ama iyi bir performans göstermiştik. Aradan uzun bir süre geçti, hem bizim hem de Fenerbahçe'nin kadrosu çok değişti. Yarın başka bir maç olacaktır. Maça iyi başlayıp erken gol atmayı başarırsak farklı olur. Taraftar desteğini iyi kullanmak istiyoruz. İlk golü atan büyük bir avantaj elde edecektir." ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky ile basın toplantısına katılan futbolcu Ivan Schranz, 2021-2022 sezonunda iki takım arasında oynanan maçlara değinerek sözlerine başladı.
Kariyerinde defansta ilk kez Fenerbahçe karşısında sahada olduğunu söyleyen Schranz, "Deplasmandaki maçta teknik direktörümüz hasta olduğu için yanımızda değildi. Kolay olmamıştı ama iyi bir performans göstermiştik. Aradan uzun bir süre geçti, hem bizim hem de Fenerbahçe'nin kadrosu çok değişti. Yarın başka bir maç olacaktır. Maça iyi başlayıp erken gol atmayı başarırsak farklı olur. Taraftar desteğini iyi kullanmak istiyoruz. İlk golü atan büyük bir avantaj elde edecektir." ifadelerini kullandı.