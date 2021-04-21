Lütfü Savaş: "Fenerbahçe ve Galatasaray ile en son arada görüştük"

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Boupendza için konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Lütfü Savaş: 'Fenerbahçe ve Galatasaray ile en son arada görüştük'
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21 Nisan 2021 17:00
Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Süper Lig'de gol krallığının zirvesindeki yıldızları Aaron Boupendza'nın transferiyle ilgili konuştu.

Radyospor'da Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada Galatasaray ve Fenerbahçe ile son olarak devre arasında görüştüklerini belirten başkan, "Her iki takımla da devre arasında görüşmeler oldu ama ondan sonra herhangi bir görüşme olmadı. İngiltere ve İtalya'dan Boupendza'yı ciddi takip eden takımlar var. Şu anda büyük kulüplerden Hatayspor'daki futbolcularımız ile ilgili bir talep gelmedi" ifadelerini kullandı.

Hatayspor'a sezon başında bedelsiz gelen Boupendza, bu sezon 32 maçta 21 kez ağları sarstı.



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