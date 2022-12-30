Lula da Silva'dan Pele için taziye mesajı

Brezilya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, efsane futbolcu Pele'nin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.



Twitter hesabından paylaşımda bulunan Silva, "Brezilyalı gençlerin sahip olmadığı bir ayrıcalık edindim, Pele'yi Pacaembu ve Morumbi'de oynarken canlı izledim. Pele'nin şovunu gördüm. Çünkü top ona geldiğinde her zaman özel bir şey yaptı ve bu çoğunlukla golle sonuçlandı." ifadesini kullandı.



Pele'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunan Silva, şunları kaydetti:



"Ülkemizin adını onun kadar ileri götüren çok az Brezilyalı vardır. Dili Portekizceden ne kadar farklı olsa da, gezegenin dört bir yanından gelen yabancılar çok geçmeden sihirli kelimeyi telaffuz etmenin bir yolunu buldular: 'Pele'."



Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.





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