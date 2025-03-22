Luka Modric'ten yeni sözleşme açıklaması!

Real Madrid'in tecrübeli oyuncusu Luka Modric, kulübüyle yeni sözleşme imzalayacağına dair iddialar hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Luka Modric'ten yeni sözleşme açıklaması!
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22 Mart 2025 17:00
Son güncelleme 22 Mart 2025 17:01
Real Madrid'in deneyimli yıldızı Luka Modric, kulübüyle yeni sözleşme imzalayacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

39 yaşındaki Hırvat oyuncu, "Real Madrid ile kontrat imzalamak mı? Bu konu hakkında acelem yok. Sezon hala oldukça uzun ve birçok maçımız var. Sezon sonunda göreceğiz." dedi. 

Emeklilik kararı ile ilgili Modric, "Hayalim oldukça açık, Real Madrid'de futbol kariyerimi noktalamak." ifadelerini kullandı. 

PERFORMANSI 

Bu sezon Real Madrid formasıyla 44 maçta süre alan Luka Modric, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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