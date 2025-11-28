Luiz Gustavo, Brezilya'da gündem oldu!

Brezilya Serie A'da son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Sao Paulo'da 6-0'lık mağlubiyetin şoku yaşanıyor.



Ligin 36. haftasında Sao Paulo deplasmanda Fluminense'ye 6-0 kaybetti.



Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Luiz Gustavo'nun mağlubiyet sonrası yönetime karşı yapmış olduğu sert açıklama Brezilya'da gündem oldu.



Tecrübeli futbolcu, Fluminense yenilgisi sonrası şu açıklamayı yaptı:



"Artık yüzünü göstermesi gerekenler yüzünü göstersin. Sorumlulukları herkes üstlensin. Bu kulübün bir an önce gerçek bir yönetime sahip olmayı hak ediyor. Yeter artık! Bitti.''



SEZON PERFORMANSI



Luiz Gustavo, bu sezon Sao Paulo formasıyla 11 maçta süre alırken 1 de gol attı.



