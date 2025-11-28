28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
1-076'
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
0-078'
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Luiz Gustavo, Brezilya'da gündem oldu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Luiz Gustavo, Sao Paulo'nun Fluminense'ye karşı 6-0'lık mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2025
Haber: Trtspor, Fotoğraf: X.com
Brezilya Serie A'da son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Sao Paulo'da 6-0'lık mağlubiyetin şoku yaşanıyor.

Ligin 36. haftasında Sao Paulo deplasmanda Fluminense'ye 6-0 kaybetti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Luiz Gustavo'nun mağlubiyet sonrası yönetime karşı yapmış olduğu sert açıklama Brezilya'da gündem oldu.

Tecrübeli futbolcu, Fluminense yenilgisi sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Artık yüzünü göstermesi gerekenler yüzünü göstersin. Sorumlulukları herkes üstlensin. Bu kulübün bir an önce gerçek bir yönetime sahip olmayı hak ediyor. Yeter artık! Bitti.''

SEZON PERFORMANSI

Luiz Gustavo, bu sezon Sao Paulo formasıyla 11 maçta süre alırken 1 de gol attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
