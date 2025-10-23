Luis Figo'dan El Clasico için açıklama!

Real Madrid ve Barcelona'nın eski yıldızı Luis Figo, pazar günü oynanacak El Clasico ile ilgili görüşlerini aktardı.
Portekizli eski yıldız, "Bence Real Madrid 3-1 kazanacak. Kendi evlerinde oynuyolar ve bu her zaman önemlidir. Ayrıca, bol gollü ve eğlenceli bir derbi olacak." dedi.
Barcelona, Real Madrid'e karşı geçen sezon oynadığı 4 maçı da kazanmıştı. Figo, "Madrid geçen yıl olanlara odaklanırsa, bunu bir motivasyon olarak kullanacaktır. Ancak her sezon yeni oyuncularla ve farklı hedeflerle sıfırdan başlar." diye konuştu.
Real Madrid'in kazanacağını düşünmesine rağmen El Clasico'da favori olmadığını söyleyen Figo, "Formunuz ne olursa olsun, El Clasico'larda açık bir favori yoktur. Bu özel bir maç. Ev sahibi takımın küçük bir avantajı olabilir ancak bu hiçbir şeyi garanti etmez." sözlerini sarf etti.
Real Madrid ile Barcelona, La Liga'nın 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek.
