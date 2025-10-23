23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
22:00
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Luis Figo'dan El Clasico için açıklama!

Real Madrid ve Barcelona'nın eski yıldızı Luis Figo, pazar günü oynanacak El Clasico'yu Real Madrid'in 3-1 kazanacağını düşündüğünü söyledi.

23 Ekim 2025 17:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Luis Figo'dan El Clasico için açıklama!




Real Madrid ve Barcelona'nın eski yıldızı Luis Figo, pazar günü oynanacak El Clasico ile ilgili görüşlerini aktardı.

Portekizli eski yıldız, "Bence Real Madrid 3-1 kazanacak. Kendi evlerinde oynuyolar ve bu her zaman önemlidir. Ayrıca, bol gollü ve eğlenceli bir derbi olacak." dedi.

Barcelona, Real Madrid'e karşı geçen sezon oynadığı 4 maçı da kazanmıştı. Figo, "Madrid geçen yıl olanlara odaklanırsa, bunu bir motivasyon olarak kullanacaktır. Ancak her sezon yeni oyuncularla ve farklı hedeflerle sıfırdan başlar." diye konuştu.

Real Madrid'in kazanacağını düşünmesine rağmen El Clasico'da favori olmadığını söyleyen Figo, "Formunuz ne olursa olsun, El Clasico'larda açık bir favori yoktur. Bu özel bir maç. Ev sahibi takımın küçük bir avantajı olabilir ancak bu hiçbir şeyi garanti etmez." sözlerini sarf etti.

Real Madrid ile Barcelona, La Liga'nın 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
