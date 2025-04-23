Lucas Torreira'dan kariyer rekoru!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira kariyerinde en çok gol katkısı verdiği sezonu yaşıyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon 11 gole katkı verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira'dan kariyer rekoru!
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23 Nisan 2025 09:14
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira savunmanın ardından hücumun da vazgeçilmez oyuncularından biri konumunda.

29 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerindeki en fazla gole katkı yaptığı yılı yaşıyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ağlarını havalandıran Torreira, bu sezon 4. golüne ulaştı.

Uruguaylı futbolcu bu sezon 7 asistlik katkı da sağladı. Torreira bu sezon 2 gol daha atması halinde kariyerinde en çok gol attığı sezonu da yaşayacak. 2028'e kadar yeni sözleşme imzalanan oyuncu, Sarı-Kırmızılı takıma performansı ile büyük katkı veriyor.



 
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