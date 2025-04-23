Lucas Torreira'dan kariyer rekoru!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira savunmanın ardından hücumun da vazgeçilmez oyuncularından biri konumunda.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
29 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerindeki en fazla gole katkı yaptığı yılı yaşıyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ağlarını havalandıran Torreira, bu sezon 4. golüne ulaştı.
Uruguaylı futbolcu bu sezon 7 asistlik katkı da sağladı. Torreira bu sezon 2 gol daha atması halinde kariyerinde en çok gol attığı sezonu da yaşayacak. 2028'e kadar yeni sözleşme imzalanan oyuncu, Sarı-Kırmızılı takıma performansı ile büyük katkı veriyor.
29 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerindeki en fazla gole katkı yaptığı yılı yaşıyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ağlarını havalandıran Torreira, bu sezon 4. golüne ulaştı.
Uruguaylı futbolcu bu sezon 7 asistlik katkı da sağladı. Torreira bu sezon 2 gol daha atması halinde kariyerinde en çok gol attığı sezonu da yaşayacak. 2028'e kadar yeni sözleşme imzalanan oyuncu, Sarı-Kırmızılı takıma performansı ile büyük katkı veriyor.