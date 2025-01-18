Lucas Torreira: "Birlikte daha iyisini başaracağız"

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Hatayspor ile berabere kaldıkları maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Lucas Torreira: 'Birlikte daha iyisini başaracağız'
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18 Ocak 2025 12:30
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Hatayspor ile berabere kaldıkları maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Lucas Torreira yaptığı paylaşımda, "Son ana kadar denemiş olmamıza rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Ancak bu durum asla bizi yıldırmayacak. Hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz ve sahaya daha güçlü döneceğiz. Her zorluk, bizi daha güçlü yapacak bir öğrenme fırsatıdır. Birlikte daha iyisini başaracağız! Çünkü biz Galatasarayız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 27 maça çıkan Torreira, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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