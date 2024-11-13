Lucas Moura: 'Mourinho'yu çok seviyorum'

Sao Paulo forması giyen Lucas Moura, Tottenham'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Lucas Moura yaptığı açıklamada, "Birlikte çalışmayı en çok sevdiğim teknik direktör Jose Mourinho'ydu." dedi.



"SON MAÇTA BERBATTIN' DERDİ"



Açıklamalarına devam eden Moura, "Gözlerinizin içine bakarak konuşur ve çok şeffaftır. Bazen bana 'nasılsın?" diye sorardı ve ben de ona 'iyiyim' derdim. O da 'gerçekten mi? son maçta berbattın!' derdi." ifadelerini kullandı.



Tottenham'dan ayrıldıktan sonra Sao Paulo'ya bedelsiz imza atan Brezilyalı oyuncu, bu sezon 43 maçta forma giydi ve 13 gol, 9 asistlik performans sergiledi.



