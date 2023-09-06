Luan Peres'in durumu belirsiz!

Fenerbahçe'de, Rennes deplasmanında dizini direğe vurarak sakatlanan Luan Peres, o günden sonra bir türlü kendisine gelemedi. Brezilyalı futbolcunun lisansının dondurulması gündemde...

, Fotoğraf; AA
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Luan Peres'in durumu belirsiz!
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06 Eylül 2023 07:44
Geçen sezon Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubunda oynadığı Rennes deplasmanında dizini direğe vurarak sakatlanan Luan Peres, o günden sonra bir türlü kendisine gelemedi.

Brezilyalı savunmacı geçtiğimiz sezonun 166 gününü sakat geçirmişti. Luan, iyileştikten sonra özellikle sezonun son bölümündeki performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

AMELİYAT OLURSA LİSANSI DONDURULACAK

29 yaşındaki futbolcu bu sezona da sıkıntılı başladı ve sakatlıktan bir türlü kurtulamadı. Bu nedenle ülkesinden talipler olsa da Luan'a teklif gelmedi.

Sambacı'nın sakatlığı nedeniyle ameliyat olma ihtimali bulunduğu, bunun gerçekleşmesi halinde Lincoln gibi lisansının dondurulacağı kaydedildi. 

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