Lorenzo Brown: "İyi performansımızı sürdürmeliyiz!"

Fenerbahçe Beko'nun şutör gardı Lorenzo Brown, Baskonia maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Lorenzo Brown: 'İyi performansımızı sürdürmeliyiz!'
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11 Ocak 2021 16:15
Fenerbahçe Beko'nun 2 numarası Lorenzo Brown, Turkish Airlines EuroLeague'in 19. haftasında oynanacak olan Baskonia maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İyi performanslarını sürdürmek istediklerini belirten Brown, "Parkeye çıkmalı ve kendi oyunumuzu yansıtmalıyız. Son birkaç maçta iyi bir performans ortaya koyuyoruz ve galibiyet için bunun aynısını Baskonia'ya karşı da tekrar etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



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