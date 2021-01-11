Lorenzo Brown: 'İyi performansımızı sürdürmeliyiz!'

Fenerbahçe Beko'nun 2 numarası Lorenzo Brown, Turkish Airlines EuroLeague'in 19. haftasında oynanacak olan Baskonia maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



İyi performanslarını sürdürmek istediklerini belirten Brown, "Parkeye çıkmalı ve kendi oyunumuzu yansıtmalıyız. Son birkaç maçta iyi bir performans ortaya koyuyoruz ve galibiyet için bunun aynısını Baskonia'ya karşı da tekrar etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



