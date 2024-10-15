Lonzo Ball, 3 yılın ardından parkelere dönüyor!

Chicago Bulls guardı Lonzo Ball'un, Çarşamba günü yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk maçına çıkacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lonzo Ball, 3 yılın ardından parkelere dönüyor!
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15 Ekim 2024 13:52
Chicago Bulls guardı Lonzo Ball'un, Çarşamba günü yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk maçına çıkacağı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Ball'un Çarşamba günü Minnesota Timberwolves'a karşı Ocak 2022'den bu yana ilk maçında oynamasının beklendiğini söyledi.

Ball, kadro dışı olduğu bu süreçte menisküs yırtığı, nadir görülen çift kıkırdak nakli ameliyatı ve Mayıs 2023'teki kıkırdak nakli ameliyatı gibi birden fazla zorlu operasyon geçirmişti.

Bulls, Ball'un oynadığı son maça kadar 27-13'lük bir dereceye sahipti ve bu derece, o dönemde Doğu Konferansı'ndaki en iyi dereceydi.

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