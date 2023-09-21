Longoria: "Tudor cehennemi yaşadı!"

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, kulübün eski teknik direktörü Igor Tudor'un kulüpte cehennemi yaşadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Longoria: 'Tudor cehennemi yaşadı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2023 17:10
Marsilya Başkanı Pablo Longoria, verdiği röportajda kulübün eski teknik direktörü Igor Tudor'la ilgili önemli itiraflarda bulundu.

Tudor'un kulüpte bir anlamda cehennemi yaşadığını söyleyen Longoria, "Igor Tudor'un Marsilya'da yaşadıklarını düşmanımın bile yaşamasını istemezdim. Kendisini, içeride ve dışarıda herkesin ona karşı olduğu bir kulüpte buldu. Ona karşı tepki için pek çok insan organize oldu. Bazı insanlar Jorge Sampaoli'ye geri dönmesi için çağrıda bulundu, bazıları da oyunculara yetki verilmesini istedi. Taraftar gruplarına Tudor'un gitmesi için çağrılar yapıldı. Sezon öncesi kulübe geldiğimde, hayatınız için oynadığınız 37. haftadaki gibi bir ortamın olduğunu hissettim. Bu normal bir şey değildi. Durumun böyle olacağını tahmin etmemiştim" dedi.

Igor Tudor, 2022-2023 sezonunda Marsilya'yı çalıştırmıştı. Hırvat teknik adam yönetimindeki Fransız ekibi, o sezonu 73 puanla PSG ve Lens'in arkasından 3. sırada tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery