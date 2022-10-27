UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Tottenham, sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.



Sporting 22. dkaikada Marcus Edwards ile öne geçerken, Tottenham bu gole 80. dakikada Rodrigo Bentancur ile karşılık verdi.



CONTE ATILDI



Kazanması durumunda gruptan çıkacak Tottenham, son anlarda rakip kalede baskısını arttırdı ve uzatma dakikalarında Harry Kane ile golü buldu. Ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Antonio Conte, pozisyon sonrası itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Tottenham 8, Sporting 7 puana yükseldi.



Grubun 6. haftasında Tottenham, Marsilya deplasmanına konuk olacak. Sporting, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.





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