MUHTEMEL 11'LER

Liverpool:

Villarreal:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalinde bu akşam Liverpool ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaveyayınlanacak.Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Jota, ManeRulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin: Lo Celso, Alcacer, DanjumaUEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Villarreal'i konuk edecek. Liverpool, hafta sonunda Everton'ı 2-0 ile geçti. . Zorlandıkları maçta yarışta kalmayı başardılar. Villarreal ise bir tur önce Bayern'i eliyerek büyük bir başarı elde etti. Bayern Münih'in ardından ligde oynadıkları 2 maçtan da galip ayrıldılar. Liverpool'da önemli bir eksik yok. Villarreal'de ise Alberto Moreno ve Gerard Moreno'nun sakatlıkları bulunuyor. Villarreal, Avrupa'da savunma performansıyla öne çıkıyor. Banko kuponlara önerim 3.5 alt olacak.