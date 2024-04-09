Liverpool Salah'ın alternatiflerini belirledi

Gelecek sezon büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Liverpool'da yeni sportif direktör Michael Edwards büyük bir harekata hazırlanıyor.



YILDIZ İSİM YOLCU



İngiliz basınında çıkan haberlere göre Michael Edwards, Suudi Arabistan'dan talipleri olan ve sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Muhammed Salah ile yollarını ayırmayı düşünüyor.



Sezon başında Al-Ittihad'dan gelen 220 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Liverpool, Michael Edwards'ın gelmesi ve Jürgen Klopp'un ayrılmasıyla Suudi Arabistan'dan gelecek yüklü bir teklifi kabul etmeyi düşünüyor.



Liverpool yaklaşık 150 milyon euro bandında gelecek teklifi kabul edebileceği de söylendi.



3 ALTERNATİF BELİRLENDİ



Ayrıca haberin detaylarında Liverpool'un, Muhammed Salah'ın alternatifi olarak Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz, Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams ve Wolverhampton forması giyen Pedro Neto'yu belirlediği de söylendi.



35 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Liverpool formasıyla 35 resmi maça çıkan Muhammed Salah bu karşılaşmalarda 23 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU