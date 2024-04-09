Liverpool, Luis Diaz'ın bonservisini belirledi

Liverpool, Avrupa'da birçok takımın ilgisini çeken Luis Diaz'ın bonservisini belirledi. İngiliz ekibi, yıldız oyuncusu için 90 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, Luis Diaz'ın bonservisini belirledi
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09 Nisan 2024 23:01
Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Luis Diaz'a Avrupa'dan ilgi büyüyor. Bu doğrultuda Liverpool, 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncusu için harekete geçti.

The Telegraph'ın haberine göre; Liverpool, Luis Diaz'ın olası satışından 90 milyon euroluk bir gelir bekliyor.

2027 yılına dek sözleşmesi bulunan oyuncu için, İngiliz devinin 90 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.

PSG VE BARCELONA İZLİYOR

Haberde, Fransız devi PSG ve İspanyol devi Barcelona'nın Diaz'ı takip ettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool ile 42 maça çıkan Diaz, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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