Liverpool, Luis Diaz'ın bonservisini belirledi

Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Luis Diaz'a Avrupa'dan ilgi büyüyor. Bu doğrultuda Liverpool, 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncusu için harekete geçti.



The Telegraph'ın haberine göre; Liverpool, Luis Diaz'ın olası satışından 90 milyon euroluk bir gelir bekliyor.



2027 yılına dek sözleşmesi bulunan oyuncu için, İngiliz devinin 90 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.



PSG VE BARCELONA İZLİYOR



Haberde, Fransız devi PSG ve İspanyol devi Barcelona'nın Diaz'ı takip ettiği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Liverpool ile 42 maça çıkan Diaz, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.





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