Premier League'in 25. haftasında lider Liverpool deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi. West Ham ile Liverpool arasındaki kritik mücadele ilk yarıda gelen gollerle 1-1 sona erdi.Liverpool'un golünü 22. dakikada Sadio Mane kaydetti. West Ham United'ın golünü ise 28. dakikada Michail Antonio attı.Bu sonucun ardından Premier League'de Liverpool'un puanı 62 olurken, West Ham puanını 32 yaptı.Liverpool, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bournemouth'u konuk edecek. West Ham ise bir sonraki maçında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.