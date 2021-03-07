İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool evinde Fulham ile karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Fulham 1-0 kazandı ve Liverpool'un tepetaklak düşüşü devam etti.
Mücadelede Fulham'a galibiyeti getiren gol, 45. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncularından Mario Lemina ile geldi. Milli oyuncumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Bu yenilgiyle son 7 maçta 6. mağlubiyetini alan Liverpool, 43 puanda kaldı. Son 6 maçta 11 puan toplayan Fulham ise 26 puana yükseldi ve ligde kalma yolunda önemli bir adım daha attı.
Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacakken, Fulham evinde Manchester City'yi konuk edecek.
KISA KISA
* Liverpool, bu sonuçla birlikte Anfield'da üst üste 6. yenilgisini alarak tarihte ilk kez bunu yaşadı.
* Liverpool, en üst ligde Fulham'ı konuk ettiği 24 maçta 2. kez yenildi (16G 6B).
* Fulham, 2011/12'den bu yana ilk kez bir sezonda Liverpool'a rakip olduğu iki maçtan da puanla ayrıldı.
* Premier Lig'de oynadığı son 8 deplasman maçını kaybetmeyen Fulham (2G 6B), en üst ligdeki en uzun serisini yakaladı.
Mücadelede Fulham'a galibiyeti getiren gol, 45. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncularından Mario Lemina ile geldi. Milli oyuncumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Bu yenilgiyle son 7 maçta 6. mağlubiyetini alan Liverpool, 43 puanda kaldı. Son 6 maçta 11 puan toplayan Fulham ise 26 puana yükseldi ve ligde kalma yolunda önemli bir adım daha attı.
Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacakken, Fulham evinde Manchester City'yi konuk edecek.
KISA KISA
* Liverpool, bu sonuçla birlikte Anfield'da üst üste 6. yenilgisini alarak tarihte ilk kez bunu yaşadı.
* Liverpool, en üst ligde Fulham'ı konuk ettiği 24 maçta 2. kez yenildi (16G 6B).
* Fulham, 2011/12'den bu yana ilk kez bir sezonda Liverpool'a rakip olduğu iki maçtan da puanla ayrıldı.
* Premier Lig'de oynadığı son 8 deplasman maçını kaybetmeyen Fulham (2G 6B), en üst ligdeki en uzun serisini yakaladı.
GAME OVER 🚨
💥Liverpool 0-1 Fulham
💥Liverpool 0-1 Chelsea
💥Liverpool 0-2 Everton
💥Liverpool 1-4 Man City
💥Liverpool 0-1 Brighton
💥Liverpool 0-1 Burnley pic.twitter.com/87vjt8KdjD
— Sporx (@sporx) March 7, 2021