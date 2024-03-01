Liverpool'dan Salah için tarihi karar!

Liverpool, Suudi Arabistan ekiplerinin ilgilendiği Muhammed Salah için 100 milyon sterlinlik (116 milyon euro'luk) bir bonservis bedeli belirledi. Salah, bu bedelle transfer yapması halinde, İngiliz ekibinin en pahalı ikinci satışı olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Liverpool'dan Salah için tarihi karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2024 16:00
Son güncelleme 01 Mart 2024 16:26
Liverpool, Suudi Arabistan ekiplerinin ilgilendiği Muhammed Salah konusunda kararını verdi.

BEKLENTİ 100 MİLYONUN ÜZERİNDE

İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool'un, Salah'ı takımda tutma konusunda çok ısrarcı olmayacağı belirtildi. Liverpool'un Salah'tan beklentisinin 100 milyon sterlin'in (116 milyon euro) üzerinde olduğu aktarıldı.

GELECEK YIL SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Muhammed Salah'ın, Liverpool ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Liverpool'un, bu yaz Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri kabul etmemesi durumunda, gelecek yıl golcü futbolcuyu bonservissiz olarak kaybedebileceği ifade edildi. İngiliz ekibinin bu nedenle Salah konusunda bir bonservis ücreti belirlediği kaydedildi.

TARİHE GEÇEBİLİR!

Liverpool yönetiminin, Salah'ın hücum hattındaki istikrarını yeniden oluşturmanın zorluğunun farkında olduğu ancak alınacak yüksek bonservisle hücuma yeni bir yapı kazandırılabileceği vurgulandı.

Salah, Liverpool'un belirlediği bonservisle ayrılırsa İngiliz ekibinin tarihine geçecek ve en pahalı ikinci satış olacak. Liverpool, daha önce Phillippe Coutinho'yu 135 milyon euro bedelle Barcelona'ya göndermişti.

2017 yılından bu yana Liverpool'da oynayan Salah, İngiliz ekibiyle çıktığı 333 açta 205 gol attı ve 89 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery