Liverpool Avrupa Ligi'nde hatasız yürüyor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Liverpool, sahasında Union Saint-Gilloise'i 2-0 mağlup etti ve ikide iki yaptı.

, Fotoğraf; Imago
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Liverpool Avrupa Ligi'nde hatasız yürüyor
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06 Ekim 2023 00:01
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Liverpool, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk etti.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak ikide iki yaptı.

Maçın 44. dakikasında Hollandalı oyuncu Gravenberch'in golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Liverpool, 90+2'de Jota'nın golü ile farkı ikiye çıkararak galibiyete uzandı.

Bu sonucun ardından Liverpool 6 puana yükselirken Union Saint-Gilloise ise 1 puanda kaldı.

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