UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Liverpool, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk etti.



Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak ikide iki yaptı.



Maçın 44. dakikasında Hollandalı oyuncu Gravenberch'in golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Liverpool, 90+2'de Jota'nın golü ile farkı ikiye çıkararak galibiyete uzandı.



Bu sonucun ardından Liverpool 6 puana yükselirken Union Saint-Gilloise ise 1 puanda kaldı.



