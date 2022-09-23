Liste dışı 3 oyuncu F.Bahçe'nin kasasını eritti

Oldukça hareketli ve heyecanlı bir transfer dönemini geride bırakan Fenerbahçe'de yönetimi en çok zorlayan konulardan birisi 14 yabancı kuralı oldu.



3 OYUNCU LİSTE DIŞI



Sarı-Lacivertliler, yabancı sınırından dolayı yeni transferlerden Armindo Bruma'nın yanı sıra Mauricio Lemos ve Filip Novak'a lisans çıkaramadı. Üstelik bu 3 futbolcu kendilerine gelen teklifleri geri çevirince, Fenerbahçe ciddi bir mali yükün altına girmek zorunda da kaldı. Dünyada birçok ülkede transfer penceresi kapandığı için Bruma, Lemos ve Novak en azından ara transfer dönemine kadar maçları tribünden izleyecek.



YÜKSEK MALİYET EL YAKTI



Bruma'nın şu anda 1.5 milyon euro garanti ücreti var. Novak 1.2 milyon euro, Lemos ise 850 bin euro kazanıyor. Böylece bu 3 futbolcunun kulübe 1 yıllık yükü 3 milyon 550 bin euro, yani yaklaşık 65 milyon lira seviyesinde. Bir başka hesaba göre ise Bruma, Lemos ve Novak'ın Fenerbahçe'ye aylık maliyetleri 5 milyon 416 bin lira, günlük maliyetleri ise 178 bin lira. Zaten ekonomik anlamda oldukça zor bir süreçten geçen ve UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması konusunda problemler yaşayan yönetim, bu 3 futbolcunun da ekstra maliyetinin sıkıntısını yaşıyor.

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