Lionel Messi'den rekor!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain kendi sahasında Club Brugge ile karşılaştı.



Fransız devi karşılaşmayı 4-1 kazanırken, Lionel Messi ise tarihe geçti.



DEVLER LİGİ'NDE 38 FARKLI TAKIMA GOL



Belçika ekibinin ağlarına biri penaltıdan olmak üzere iki gol bırakan Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.





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