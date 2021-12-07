Lionel Messi'den rekor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Clubbe Brugge karşısında iki gol atan Lionel Messi, tarihe geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lionel Messi'den rekor!
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07 Aralık 2021 23:20
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain kendi sahasında Club Brugge ile karşılaştı.

Fransız devi karşılaşmayı 4-1 kazanırken, Lionel Messi ise tarihe geçti.

DEVLER LİGİ'NDE 38 FARKLI TAKIMA GOL

Belçika ekibinin ağlarına biri penaltıdan olmak üzere iki gol bırakan Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.


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