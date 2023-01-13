Lincoln Henrique ve eşinden örnek davranış

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller örnek bir davranışta bulundu.
Her fırsatta aile yaşantılarıyla ilgi çekici bir profil çizen ikili, önceki yardıma muhtaç çocuklara kışlık mont dağıtımı yaptı.
Çocuk Esirgeme Kurumu'na destekleri sonrası plaket alan çift, "Futbol dünyasındaki herkesi yardıma muhtaç çocuklara desteğe çağırıyoruz" mesajı paylaştı.
Her fırsatta aile yaşantılarıyla ilgi çekici bir profil çizen ikili, önceki yardıma muhtaç çocuklara kışlık mont dağıtımı yaptı.
Çocuk Esirgeme Kurumu'na destekleri sonrası plaket alan çift, "Futbol dünyasındaki herkesi yardıma muhtaç çocuklara desteğe çağırıyoruz" mesajı paylaştı.
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