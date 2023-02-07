Lincoln Henrique'den çocuklu bir aileye destek kararı

Ülkemizde meydana gelen depremin ardından yardım çalışmaları aralıksız devam ederken, spor dünyasından da destekler gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, çocuklu bir aileyi misafir etmek istediğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Brezilyalı isim, "Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, çocuklu bir aileyi misafir etmek istediğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Brezilyalı isim, "Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım" ifadelerini kullandı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ