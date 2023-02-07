Lincoln Henrique'den çocuklu bir aileye destek kararı

Fenerbahçeli Lincoln Henrique, depremzede çocuklu bir aileyi ağırlayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lincoln Henrique'den çocuklu bir aileye destek kararı
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07 Şubat 2023 15:35
Ülkemizde meydana gelen depremin ardından yardım çalışmaları aralıksız devam ederken, spor dünyasından da destekler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, çocuklu bir aileyi misafir etmek istediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Brezilyalı isim, "Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım" ifadelerini kullandı.



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