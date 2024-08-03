Lille öncesi Fenerbahçe'yi endişelendiren detay

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik heyeti ilk karşılaşmaya Istvan Kovacs'ın atanması endişelendirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Lille öncesi Fenerbahçe'yi endişelendiren detay
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03 Ağustos 2024 10:37
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano'yu eleyip, Lille ile eşleşen Fenerbahçe'de teknik heyet futbolculara şimdiden hakem uyarısı yaptı.

EURO 2024'te Çekya ile Türkiye'nin son 16 turu maçını yöneten Istvan Kovacs, mücadelede gösterdiği kartlarla oyunun akışını durdurmuş, karşılaşmayı sarı-kırmızı renklere boğmuştu.

Türkiye'nin 2-1 kazanıp, son 8 takım arasına adını yazdırdığı maçta Ay-Yıldızlı futbolcularımız toplam 11 kart görürken, rakip Çekya ise karşılaşmayı 1 kırmızı 7 de sarı kartla tamamlamıştı.

FUTBOLCULAR UYARILDI

Rumen hakemin, Fenerbahçe'nin Fransa deplasmanında oynayacağı ilk maça orta hakem olarak atanması, Sarı-Lacivertli heyeti bir hayli endişelendirdi. Bu durum futbolcularla paylaşılırken, dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.  

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