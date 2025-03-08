Lille, Jonathan David ile kazandı!

Fransa Ligue 1'in 25. hafta maçında Lille, Montpellier'i ağırladı. Decathlon Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip Lille 1-0'lık skorla kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren tek golü 50. dakikada Jonathan David kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Lille, puanını 44 yaptı. Montpellier, 15 puanda kaldı.
Bu mağlubiyetin ardından Montpellier, ligde 6 maç üst üste yenildi.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, Nantes deplasmanına gidecek. Montpellier, St. Etienne'yi konuk edecek.
Lille'e galibiyeti getiren tek golü 50. dakikada Jonathan David kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Lille, puanını 44 yaptı. Montpellier, 15 puanda kaldı.
Bu mağlubiyetin ardından Montpellier, ligde 6 maç üst üste yenildi.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, Nantes deplasmanına gidecek. Montpellier, St. Etienne'yi konuk edecek.
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