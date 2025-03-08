Lille, Jonathan David ile kazandı!

Fransa Ligue 1'in 25. hafta maçında Lille, sahasında Montpellier'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lille, Jonathan David ile kazandı!
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08 Mart 2025 22:53
Fransa Ligue 1'in 25. hafta maçında Lille, Montpellier'i ağırladı. Decathlon Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip Lille 1-0'lık skorla kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren tek golü 50. dakikada Jonathan David kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Lille, puanını 44 yaptı. Montpellier, 15 puanda kaldı.

Bu mağlubiyetin ardından Montpellier, ligde 6 maç üst üste yenildi.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, Nantes deplasmanına gidecek. Montpellier, St. Etienne'yi konuk edecek.

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