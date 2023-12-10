Fransa Ligue 1 15. hafta maçında Clermont ile Lille karşı karşıya geldi. Gabriel Montpied Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.



Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya 70. dakikada dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Clermont 11, Lille ise 27 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında Clermont, zorlu Marsilya deplasmanına gidecek. Lille, sahasında PSG ile karşı karşıya gelecek.





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