Lille Avrupa için Nantes'ı ateşe attı

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Lille, sahasında Nantes'ı ağırladı.



Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lille 2-1 kazanarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü.



Maçın 18. dakikasında Merlin'in golüyle öne geçen Nantes ilk yarıyı önde tamamladı.



İkinci yarıda istediği ritmi bulan Lille, 51. dakikada Jonathan David'in penaltısıyla öne geçen Lille 88'de bir kez daha David'in penaltı golüyle 2-1 öne geçerek üç puanı aldı.



Bu sonuçla Lille 66 puana yükselerek haftayı 4. sırada tamamladı. Nantes ise 33 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı ve ligde kalmak için son maçını beklemeye başladı.



Ligin son haftasında Lille deplasmanda ligden düşen Troyes'a konuk olurken Nantes ise Angers'i ağırlayacak.



