Tecrübeli NBA yıldızı Damian Lillard, yeniden Portland Trail Blazers forması giymeye başlama kararının kariyerinin bu noktasında kendisi için doğru hissettirdiğini söyledi.The Sideline with Andy Katz programında konuşan Lillard, evine dönmenin kendisi açısından neden anlamlı olduğunu şöyle açıkladı:."35 yaşındaki yıldız, Temmuz ayında Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakıldıktan sonra Trail Blazers ile üç yıllık, 42 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu hamle, Lillard'ı kariyerinin ilk 11 sezonunu geçirdiği kulüple yeniden bir araya getirdi.Lillard,ifadelerini kullandı.Lillard'ın dönüşü, Milwaukee'de zor bir sezonun ardından geldi. Geçtiğimiz sezon 24.9 sayı ve 7.1 asist ortalamaları yakalayan yıldız oyuncu, playofflar sırasında Nisan ayında aşil tendonu yırtığı yaşamıştı.