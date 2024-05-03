Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, Bucks'ın playofflardan elenmesi sonrası takımın yaşadığı sakatlıklardan yakınarak, bu durumun "hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.



Serinin dün gece oynanan 6. maçına kadar sakat sağ aşilinin tedavisini sürdürmüş olan Lillard, bunu yaz dönemine girmeden önce sahada olmak için elinden geleni yaptığından emin olmak için yaptığını belirtti.



Lillard serinin 4. ve 5. maçlarını kaçırdıktan sonra dün geceki maça geri dönmüş, ancak Bucks ekibi Indiana Pacers'a karşı yeterli gücü bulamamış ve karşılaşmayı 120-98 kaybederek, seriden altı maçta elenmişti.



Maçı 28 sayıyla bitiren Lillard, "Takımın sahaya bensiz çıkmasına izin verseydim, yaz dönemine pek iyi hissederek girmezdim diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Lillard, Bucks'ın 9 Nisan'da geçirdiği sol baldır sakatlığı nedeniyle tüm playoff serisini kaçıran Giannis Antetokounmpo'nun yokluğunu kompanse edememiş olmasıyla ilgili ise şu açıklamalarda bulundu:



"Bu kesinlikle hayal kırıklığı yaratıyor çünkü o sahadayken ne kadar iyi bir takım olduğumuzu ve her şeyin ne kadar değiştiğini biliyorsunuz.



82 maçlık bir sezonun tamamını oynuyorsunuz, antrenman kampından geçiyorsunuz, NBA'in normal sezonundaki tüm inişleri ve çıkışları atlatıyorsunuz ve öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, 'Artık şampiyonluğa oynayacağız' diyorsunuz fakat istediğiniz noktaya ulaşmak için tam kadro sahada olamıyorsunuz...



Yani o yüzden bu sinir bozucu ve hayal kırıklığı yaratan bir durum fakat aynı zamanda oyunun da bir parçası."



"İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR YILDI"



Milwaukee'deki ilk sezonu bazı iniş ve çıkışlarla dolu olsa da Lillard, ilk sezonundan gurur duyduğunu ve 2024-25 sezonunda daha iyi hissetmeyi beklediğini sözlerine ekledi:



"Bu kendi adıma inişli çıkışlı bir yıl olsa da, her şeyden çok gelişme odaklı bir yıldı. Bazı zor zamanlarım oldu. Bunu bir kez bile inkar etmedim. Basketbol ve kişisel anlamda bazı zor zamanlar atlattım ama Milwaukee'yle hiçbir zaman problemim olmadı.



Giannis'le oynama fırsatını yakaladım. Tecrübeli oyuncularla oynadım. Planladığımız tek şeyin şampiyonluğu kazanmak olduğunu biliyorum ve böyle bir şeyin parçası olmaya bu yüzden karar verdim."



Lillard, 2024 playofflarında oynadığı dört maçta 31.3 sayı, 5.0 asist ve 3.3 ribaund ortalamaları yakaladı.





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